كـ̨̥̬̩ـشـ̨̥̬̩ـوُفـ̨̥̬̩ـ كـ̨̥̬̩ـامـ̨̥̬̩ـلُة 🄿🄳🄵 تنزيل أسماء منحة المليون ونصف للعائدين الوجبة رقم 32 | استعلم عن اسمك الآن

تعد منحة المليون ونصف للعائدين في العراق أمرًا مهمًا وحاسمًا للكثير من المواطنين، وقد تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من هذه المنحة في الأيام القليلة الماضية الوجبة رقم 32 ، مما زاد من حجم عمليات البحث والاستعلام عنها، إذا كنت ترغب في معرفة الخطوات اللازمة لمعرفة أسماء المستفيدين والتقدم بطلب لهذه المنحة، فإليك النقاط التالية التي ستوضح لك الإجراءات اللازمة.

منحة المليون ونصف للعائدين

يشكل إعلان أسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف للعائدين في العراق خطوة هامة لتوفير الدعم المالي للمواطنين الذين يحتاجون إلى بناء حياتهم من جديد بعد فترة النزوح، ومن المأمول أن تسهم هذه المنحة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في العراق.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

أن الاستعلام عن أسماء المستفيدين يتم بشكل دوري وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده الجهات المعنية، وقد تتغير القوائم من شهر إلى آخر، لذلك، ينبغي على الراغبين في الحصول على هذه المنحة متابعة الموقع بانتظام لمعرفة أي تحديثات حول الأسماء المستفيدة الجديدة.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف للعائدين إلى منازلهم الأصليّة في العراق لعام 2024، يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة العراقية على الرابط التالي: (https://momd.gov.iq).

بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ابحث عن قسم الاستعلامات أو الخدمات الإلكترونية المتاحة.

يتوجب عليك النقر على رمز أو أيقونة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف.

ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال المعلومات المطلوبة للتحقق من هويتك، قد تحتاج إلى إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة الذكية الخاصة بك.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “استعلام” أو الخيار المشابه.

تظهر الآن قائمة بأسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف للعائدين إلى منازلهم الأصليّة في العراق لعام 2024.

ملاحظة: يرجى التأكد من صحة المعلومات التي تدخلها وتأكيدها قبل البحث والاستعلام، حيث أن أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى عدم ظهور النتائج المطلوبة.

يجب أن يكون لدى المواطنين العراقيين القادمين للبحث والاستعلام رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة الذكية الخاصة بهم، وفي حالة عدم وجود هذه البيانات، قد يُطلب منك تقديم وثائق إثبات الهوية الأخرى للتحقق.