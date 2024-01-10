لينك التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر minha.anem.dz وشروط الحصول عليها

شهدت منحة البطالة 2024 اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين الجزائريين، حيث تصدرت عمليات البحث على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة وكشفت وزارة العمل الجزائرية عن توسيع نطاق المستفيدين من المنحة ليشمل فئات جديدة، من أبرزهن المرأة الماكثة في المنزل والتي لا يعمل زوجها ولا يتقاضى أي دخل شهري والمطلقات اللواتي لا تملكن أي دخل وليس لهن أي نفقة من زوجها وايضا الأرامل وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الجزائرية لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وتحسين ظروف عيشها.

التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر

تتمثل الخطوات الرئيسية للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل في ما يلي:

التسجيل الإلكتروني على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية

اضغط على علامة التبويب “منحة البطالة”

اختيار خدمة “التسجيل في المنحة”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة وعناية وهي الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي.

رفع المستندات المطلوبة للحصول على المنحة وهي نسخة من البطاقة الوطنية وشهادة الميلاد والمؤهل العلمي وسجل حافل بالعمل وشهادة تأدية الخدمة الوطنية (إن وجدت).

التحقق من صحة البيانات والمستندات المرسلة.

إرسال الطلب.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن.

شروط منحة البطالة الجزائر

لضمان حصول الشاب على منحة البطالة، يتطلب منه استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية: