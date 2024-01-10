بشرى طيبه يزفها وزير العمل العراقي أحمد الأسدي لأكثر من 63 ألف مشمول في الرعاية الاجتماعية| مبارك عليكم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق إصدار جديد من بطاقات الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار 63144 بطاقة ذكية ضمن ملحق الوجبة السادسة، جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في مقر الوزارة.

إصدار 63144 بطاقة ذكية ضمن ملحق الوجبة السادسة

أكد الأسدي أن الوزارة قد أكملت إصدار البطاقات الذكية لأكثر من 900 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية خلال عام 2023، وأنه سيستمر في إصدار بطاقات الحماية الاجتماعية للمشمولين بملحق الوجبة السادسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير حماية اجتماعية مستدامة ومنصفة للفئات المستضعفة في المجتمع، وتعد البطاقات الذكية أداة حديثة ومتطورة لتسهيل عملية صرف المساعدات وتأمين التحويلات المالية للمستحقين بطريقة سريعة وآمنة.

وقال الوزير الأسدي: “نحن فخورون بإكمال إصدار البطاقات الذكية لهذا العدد الكبير من المستفيدين، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومتنا لتحسين المستوى المعيشي للأسر وتأمين احتياجاتهم الأساسية”.

الحماية الاجتماعية العراقية

وتشكل الحماية الاجتماعية أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تعمل على توفير الحماية للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود والمعوقين والأيتام، ومن خلال إصدار البطاقات الذكية، يمكن للمستفيدين الاستفادة بشكل أكبر من المساعدات المقدمة وتعزيز تخصيص الأموال للأسر التي تحتاج إليها بشكل أكثر فعالية.

من جانبها، تعمل الوزارة على تطوير وتحسين النظام الإلكتروني لإدارة الحماية الاجتماعية، بهدف تسهيل عملية توزيع المساعدات وتسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستفيدين وتحديث البيانات الخاصة بهم.

وتشهد البطاقات الذكية تقدمًا تكنولوجيًا ملحوظًا، حيث تتيح للمستفيدين استخدامها في مختلف الأماكن والمؤسسات لسحب المساعدات النقدية وشراء المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية بطريقة أسهل وأكثر أمانًا.

البطاقات الذكية الجديدة

وتأتي إصدارات البطاقات الذكية الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.