وزارة التربية العراقية تُعلن موعد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024م

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق من معرفة موعد امتحانات نصف السنة 2024، إذ تعد هذه الاختبارات بمثابة تحصيل المعلومات الدراسية التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، ينتظر الطلاب هذه للامتحانات لقياس مدى استيعابهم للمواد الدراسية، لذا شهدت عمليات البحث إقبال كبير للاستعلام عن موعد الامتحانات، ومن المفترض أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن الامتحانات لكافة المراحل الدراسية ومختلف الصفوف الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية خاصة الصفوف الثلاثة الأولي.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

حددت وزارة التعليم بالعراق موعد انطلاق الاختبارات لنصف العام الدراسي التي جاءت كما يلي:

من المفترض انطلاق الاختبارات للمرحلة الابتدائية بداية من يوم 25 يناير 2024

كما تم تحديد موعد اختبارات المرحلة الثانوية يوم 21 من يناير لعام 2024، على أن تنتهي يوم 31 من شهر يناير 2024.

من ناحية أخرى حددت وزارة التربية العراقية يوم العطلة الربيعية لمنتصف العام، إذ من المفترض أن تبدأ يوم الخميس وهو الموافق ليوم 1 فبراير 2024 على أن تنتهي يوم 15 من فبراير 2024.

من المفترض أن تستمر الإجازة لمدة أسبوعين وبعد ذلك يعود الطلاب إلى استكمال دراستهم للفصل الدراسي الثاني.

كذلك حددت الوزارة موعد بدء امتحانات المؤجلين للصفوف المنتهية وغير المنتهية بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي وتستمر لمدة أسبوع.

وحددت الوزارة موعد الاختبارات للمتقدمين على الامتحان الخارجي يوم السبت وهو الموافق 3 من فبراير 2024 في إطار الجدول الذي حددته اللجنة الدائمة.

امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

ناشدت المديرية العامة للتقويم والامتحانات مختلف المديريات العامة لكافة الصفوف الابتدائية بضرورة تبكير موعد امتحانات نصف العام في العراق، لتكون مع الامتحانات الشفوية قبل انطلاق الامتحانات التحريرية بأسبوع، إذ ستتم الاختبارات الشفوية خلال اليوم الدراسي.