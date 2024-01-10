أعلنت وزارة الشئون البلدية، عن رغبتها من ملاك وأصحاب المباني في مرحلة الإنشاء، سرعة تصحيح أوضاعها وتقديم المستندات المطلوبة، للحصول علي شهادة الامتثال للمباني بعد توافر بعض الشروط، جاء ذلك الإعلان عبر إفصاح “محمد التركي” المدير العام للتراخيص الإنشائية بوزارة البلدية، وجاء في حديثة تأكيد الوزارة علي فرض الغرامات عقب مرود 36 من الأيام مؤكدًا في خطابه رصد الوزارة لأكثر من 11854 حالة مخالفة في المباني.

كيف أستخرج شهادة امتثال المباني 2024

بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى التام تشييده في حالة اتباع خطوات الوزارة تصدر شهادة امتثال المباني بشكل تلقائي أما في حالة انعدام شهادة الامتثال للمباني القائمة يتم تقديم المستندات اللازمة للحصول عليها كالتالي.

تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.

اختر أيقونة إصدار شهادة امتثال المباني.

إدخال بيانات رخصة البناء و عقد الملكية وشهادة الإشغال، وبعض البيانات الأخري المذكورة في هذه المادة نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال.

التأكيد باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.

لصاحب العَقَار حق الاختيار بين تقديمه لتقرير صحة المبني من مكتب هندسي معتمد حكوميًا أو التقدم لطلب معد زيارة ميدانية التي سيقوم بها مراقب الأمانة بوزارة البلدية لتحديد صحة امتثال المبني من عدمه.

يلي تلك الخطوات أما موافقة البلدية علي إصدار شهادة الامتثال للمبني أو عدم إقرار الشهادة.

شروط استخراج شهادة امتثال المباني 2024

يلزم لاستخراج شهادة امتثال المبني توافر بعض الشروط الهامة التي أقرتها وزارة البلدية وهي كتالي:

ضرورة عدم وجود نوافذ مشوهة و غير ملائمة للمبنى.

ضرورة أن يصل ارتفاع دائر حاجز السطح بين 150 إلى 210 سنتمتر.

كما يشترط تطابق معدل الارتدادات الطبيعية مع المخطط المعتمد والرخصة.

ضرورة إخلاء واجهة المبنى من وحدات التكييف أو تواجد حواجز دون فائدة.

ضرورة صفاء الشرفات من أطباق استقبال القمر الصناعي “طبق الدش” أو وجود اي تشققات.

مسبقًا أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن شهادة امتثال المباني تصدر بلا آي رسوم لملاك المباني وملاك حق الانتفاع.