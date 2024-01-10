برقم الهوية الرقمية نتائج طلاب الإمارات 2024 الفصل الدراسي الأول عبر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي idh.ese.gov.ae كل المراحل 

نتائج طلاب الإمارات 2024 الفصل الاول…من خلال بيان رسمي لها، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد إعلان نتائج طلاب الإمارات التيرم الأول 2024، كما أكدت المؤسسة المعنية على توافر فرصة الاعتراض على نتائج طلاب الامارات إلكترونياً، وذلك حتى يتأكد كل طالب من إعطائه كافة الفرص للحصول على درجاته بشكل صحيح في حال كان الطالب معترضاً على الدرجات التي حصل عليها.

رابط نتائج طلاب الإمارات 2024 الفصل الدراسي الأول وخطوات الاستعلام موعد إعلان نتائج الطلاب الامارات نوضح كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

نتائج طلاب الامارات 2024 الفصل الأول

تقدم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج الطلاب الإمارات في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقًا لجدول زمني رسمي من قبل وزارة التربية. ولتمكين الطلاب من المراجعة، توفر الفرصة لتقديم اعتراضات إلكترونية على النتائج الرسمية. في هذا المقال، سنتعرف على المواعيد المحددة لإعلان درجات الطلاب والطالبات في كل صف دراسي.

مواعيد نتائج الطلاب لكافة المراحل الدراسية الفصل الأول

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم بالإمارات، فأنه مواعيد إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية ستكون كما يلي:

إعلان نتائج الطلاب من الصف التاسع حتى الصف الحادي عشر اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.

إعلان نتائج الطلاب من الصف الخامس حتى الصف الثامن يوم الخميس 11 يناير 2024.

إعلان نتائج الطلاب من الصف الاول حتى الصف الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

الاستعلام عن نتائج طلاب الإمارات الفصل الدراسي الأول موقع وزارة التربية

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج طلاب الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية والمتوسطة وحتى المرحلة الثانوية.

إليك الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الطلاب في الإمارات:

فتح محرك البحث جوجل. الانتقال إلى موقع مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي كتابة معلومات الطالب في المكان المحدد، مثل الاسم ورقم الجلوس. تحديد المرحلة التعليمية للطالب. ملء البيانات المطلوبة الموضحة أمامك. الضغط على زر “عرض النتيجة”.

student portal

لا تضيع الوقت وانتظر الإعلان عن النتائج بشكل عام، استخدم student portal واحصل على النتائج على الفور بالدخول إلى بوابة الطالب.

student portal هذه الخدمة حصرية تقدمها وزارة التربية والتعليم في الإمارات، فقط قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الطالب الخاصة بك وطالع درجاتك وتقديراتك بشكل سريع.