قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 بعد الزيادة

رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق، يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقوم بتقديم الدعم للمواطنين في العراق، لأن هذا البرنامج هو الهدف منه مساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً وأكثر فقراً، بالإضافة إلى الفئات التي لا تمتلك دخل شهري لتقديم الدعم لهم من أجل مواجهة الغلاء في المعيشة ومساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة، وعلي الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الحكومة العراقية دائماً ما تحرص على تقديم هذا الدعم لمواطنيها.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق بعد الزيادة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتم صرفها لكل الفئات المستفيدة في كل أنحاء محافظات العراق، والرواتب جاءت كالآتي:

المواطن المتزوج الذي يعول أسرة مكونة من 4 أشخاص سوف يتم صرف راتب له 420 ألف دينار عراقي في كل شهر.

أما بخصوص المواطن المتزوج ويعول أسرة مكونة من 3 أشخاص يتم صرف راتب له 315 ألف دينار عراقي في كل شهر.

أما بخصوص المواطن الذي يعول فرد فقط فيصبحوا فردين يتم صرف راتب له 210 ألف دينار عراقي في كل شهر.

المواطن الذي يكون بمفردة يتم صرف إعانة له 105 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها لكي يمكنك الاستعلام عن راتب الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الخطوات الآتي:

القيام بتسجيل الدخول علي موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتسجيل الدخول على موقع منصة مظلتي. القيام بالضغط علي خدمة أسماء الرعاية الاجتماعية 2024. القيام بإدخال كل المعلومات المطلوبة ورقم البطاقة الشخصية الخاصة بك. القيام بتحديد الوجبة ثم الضغط علي تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. القيام بالضغط علي عرض النتيجة وقم بالإطلاع عليها.

المستندات المطلوبة للرعاية الاجتماعية