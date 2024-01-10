تردد قناة الفجر El Fadjr TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

قناة الفجر الجزائرية هي قناة فضائية عامة تبث من الجزائر العاصمة، وقد تأسست في عام 2008. تبث القناة برامجها باللغة العربية، وتتنوع برامجها ما بين البرامج الإخبارية والسياسية والثقافية والفنية والترفيهية وفي عام 2017، بدأت قناة الفجر في بث المسلسلات التركية على شاشتها، وقد لاقت هذه المسلسلات إقبالاً كبيراً من المشاهدين في الجزائر والدول العربية الأخرى. ومن أشهر المسلسلات التركية التي عرضتها قناة الفجر حتى الآن قيامة عثمان وأرطغرل وحريم السلطان والعشق الممنوع وسنوات الصفصاف.

تردد قناة الفجر الجديد El Fadjr TV

تشتهر قناة الفجر الجزائرية بعرضها للمسلسلات التركية، حيث تمتلك مكتبة ضخمة من المسلسلات التركية التي تتنوع ما بين التاريخية والرومانسية والكوميدية. كما تحرص القناة على تقديم برامج متنوعة أخرى، مثل البرامج الإخبارية والحوارية والدينية والرياضية والترفيهية وتبث قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات، وترددها هو:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

يترقب عشاق الدراما التاريخية مسلسل “قيامة عثمان” والمنتظر عرض الحلقة 143يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، حيث ستعرض على شاشة قناة ATV التركية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا تعد هذه الحلقة الجديدة من المسلسل مليئة بالأحداث المثيرة، حيث يستمر عثمان بن أرطغرل في صراعه ضد البيزنطيين، ويواجه تحديات جديدة تضفي إثارة وتشويقاً على الأحداث سيتم بث الحلقة المترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي، وهو الخميس الموافق 11 يناير 2024، عند التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.