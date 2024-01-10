منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 + شروط الاستفادة منها بداية العام الجديد

منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، من الموضوعات الهامة خلال هذه الأيام هو التساؤل عن قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت، حيث بدأ البحث عن معرفة ذلك من خلال عدد كبير من السيدات في دولة الجزائر خاصة بعد رغبتها في مساعدة هؤلاء النساء المستحقة التي تظل في المنزل ولا تجد أي دخل أو عمل ثابت.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

تكون قيمة المنحة للسيدة الجزائرية 800 دينار جزائري مع أهمية استفتاء بعد الشروط قبل إعطائها للسيدات وجاءت الشروط على النحو التالى:

من اللازم أن تكون هذه المرأة جزائرية الجنسية

من الضروري أن تكون مقيمة في دولة الجزائر بصفة مستمرة.

شرط ألا يقل السن عن 15 سنة.

عدم امتلاك السيدة أي عمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.

كما من المهم أن تكون خالية من أي أملاك او عقارات أو أصول أو وجود حساب في البنك.

شرط أن لا تملك السيدة أي مصدر دخل كل شهر أو غيره.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

يجب إحضار مجموعة من الأوراق اللازمة مع كل متقدمة أثناء تسجيل منحة المرأة الماكثة و تتمثل هذه المستندات فيما يلي:

صورة مصورة من البطاقة الشخصية.

صوره مصورة من شهادة الإقامة.

صوره واحدة من شهادة الميلاد.

صوره مصورة من شهادة المؤهل الدراسي.

شرط إحضار المرأة المطلقة المقدمة للمنحة وثيقة الحكم النهائي له بالطلاق.

كما يجب إحضار المرأة الأرملة ما يثبت حال وفاة زوجها.

خطوات تسجيل الدخول منحه المرأة