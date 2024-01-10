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“التقديم متاح الآن” التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة
تبحث الكثير من السيدات عن كيفية التقديم للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، تشهد الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في الأسعار وغلاء المعيشة، لذا تبحث ربة المنزل عن أي فرصة لتحسين الدخل وعيش حياة كريمة، لذا قامت الحكومة الجزائرية بطرح هذه الخدمة للمواطنين تضامنا مع المرأة ومساندتها وتشجيعها على الاهتمام بالأسرة ومعاونتها على تلبية كافة متطلبات الحياة الخاصة، وسوف نتناول تفاصيل هذا الأمر فيما يلى.
منحة المرأة الماكثة
يمكن للمرأة الماكثة في المنزل التقديم للحصول على الدعم من هذه المنحة بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي حددتها الحكومة:
- أولاً لابد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل
- بعد ذلك عليك اختيار منحة البطالة، ثم النقر على منحة المرأة الماكثة في المنزل.
- لابد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- بعد ذلك عليك رفع كافة الملفات والمستندات المطلوبة ثم النقر على أيقونة حفظ.
شروط منحة الماكثة في البيت 2024
حددت الحكومة بعض الشروط حتى تتمكن المراة الماكثة من التقديم للحصول على المنحة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلى:
- يشترط أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية الجزائرية.
- كما يشترط الإقامة الدائمة في الجزائر.
- أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 عامًا ولا يتخطي ال 50 عامًا.
- كذلك لابد من حصول المتقدمة على مؤهل جامعي كحد أدنى.
- يشترط ألا يكون للزوج دخل شهري ثابت، في حالة كان الزوج يحصل على دخل ثابت فإن ذلك يحرم المرأة الماكثة من حق الاستفادة من المنحة.
- يجب أن تكون المتقدمة مستفيدة بالفعل من منحة البطالة.
- يعد وجود للمتقدمة أطفال، ميزة جيدة، إذ إن ذلك يعطيها الأولوية في الحصول على فرصة أكبر القبول بالمنحة.
- لابد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة لأن أي خطأ في البيانات قد يضر بالمتقدمة.