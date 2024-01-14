ا̍ﻷ̍ڂۡــڞــڕ ̨ڕڪــب ̨ا̍ڷــڝــٰٱ̍ڔﯡڅۡ سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه اليوم

محور تساءل العديد من الناس على محركات البحث في شتى أنحاء العالم، وذلك بالتضامن مع إرتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية والتساؤل يكون بالأخص حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لأن زيادة أسعار السلع مرتبطة بزيادة الدولار مقابل الجنيه المصري، لذا تابع معي عزيزي القارئ ما نتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

سعر الدولار في السوق السوداء

قد وصل سعر الدولار بتعاملات يوم الثلاثاء الماضي 12/12 سنة 2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، فقد سجل في السوق السوداء ليصل إلى 49.50 في عمليات الشراء، ويصل سعر الدولار في السوق السوداء في عمليات البيع إلى 50.50 جنيه مصري، بينما وصل سعر الدولار اليوم الاربعاء 13/12/2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك حيث وصل إلى 30.82 جنيه لعمليات الشراء و 30.95 في عمليات البيع، بينما في السوق السوداء فقد شهد مستويات مختلفة ما بين ثمانية وأربعون جنيهاً وخمسون جنيهاً، بفارق خمسة وعشرون قرشاً عن سعر الأمس .

تفاوت سعر الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية

إزداد التفاوت بين سعر الدولار في الاسواق الرسمية والسوق السوداء بنحو تسعة عشر جنيهاً، حيث وصل في منتصف تعاملات يوم الثلاثاء إلي واحد وثلاثون في البنوك، وقد واجه البنوك عدة مشكلات آثر الضغوط عليه نظراً لخروج استثمارات غير مباشرة بقيمة اثنان وعشرون مليار دولار في النصف الأول من العام الماضى، بسبب تناقص النقد الأجنبي الناتج عن الحروب مثل الحرب بين دولة روسيا ودولة أوكرانية.