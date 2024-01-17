خلي العيال تتبسط ورجع ذكريات الطفولة نزله الآن تردد قناة توم وجيري 2024

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري، خاصة بعد كشف إدارة القناة في بداية العام الجديد عن تنزيلها تردد حديث لقناة توم وجيري، وذلك بغرض تحسين جودة البث للمشاهدين، وتعتبر قناة توم وجيري من أقدم وأشهر قنوات الأطفال العالمية والعربية، فقد بَنت لها قاعدة جماهيرية كبيرة منذ القدم، لذا نعرض لكم فيما يلي كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

تردد قناة توم وجيري

بعد إعلان إدارة قناة توم وجيري عن تنزيل تردد حديث لها، فقد سارع جميع محبي القناة بالبحث عنه من أجل تنزيله، ومن المعروف عن قناة توم وجيري أنها من أفضل قنوات الأطفال التي تعرض باقة متنوعة من أجدد الأفلام الكرتونية، كما تشتهر هذه القناة بالكرتون الشهير الذي تم تسمية القناة على اسمه وهو كرتون توم وجيري، حيث تقدم حلقات جديدة من مغامرات القط والفأر إلى جانب مجموعة من الأناشيد الدينية والأغاني التعليمية، بالإضافة إلى تقديمها لرسومات متحركة وقصص خيالية ترفيهية وكوميدية، ويمكنكم الاستمتاع بمحتوى القناة الرائع على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11354 / 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

أهمية قناة توم وجيري

حققت قناة توم وجيري للأطفال نسب مشاهدة عالية، ذلك لأن محتواها يتميز بكونه فريد من نوعه والذي أدى إلى جعلها من القنوات المفضلة عند الاباء والامهات والأطفال، كما تتضمن هذه الأهمية في النقاط التالية: