تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات

وضحت الإدارة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وأنتسجرام بعد بحث الكثير من المواطنين عليها، وهذه القناة تعتبر الآن من أفضل وأشهر القنوات الرياضية التي تعمل على بث الكثير من البرامج المختلفة باللغة العربية كما تساعد على تقديم محتوى رائع وممتع سواء برامج متعلقة بالحيوان أو الإنسان فضلاً عن الأفلام الوثائقية التي تقدمها، هذا الأمر جعلها من أهم القنوات الشهرية بالعالم العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يود العديد من المواطنين معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 التي تتميز بفتحها على مدارس 24 ساعة متواصلة بدون اشتراك، ويمكن لأي من الأفراد الراغبين تحميل القناة على أجهزة التليفزيون الخاصة بهم عبر ضبط إعدادات أحد الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، والآن سنقوم بعرض الترددات:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12467

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

الجودة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الجودة: HD

قناة ناشيونال جيوغرافيك

وبعد التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، فسنقوم بتذكيركم حول البرامج التي تقوم القناة بعرضها ألا وهي برنامج علوم على القناة، المنقبون عن الذهب، الحياة البرية، أساليب البقاء وأساليب الحرب، وقائع وأحداث، كارثية، سوبر كارز، العيش الحر، قطع سيارتك، عملاقة، سوبر كارز حيث يتم تقدميها بواسطة مجموعة من ابرز المذيعين في العالم.