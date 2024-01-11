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مش هيقوم من قدامها... تردد قناة براعم للأطفال اَخر تحديث Baraem Tv " يلا نسمع نام القمر
بخطوات بسيطة تنزيل تردد قناة براعم للأطفال علي نايل سات Baraem Tv أقوي محتوي تعليمي للأولاد والبنات
تعتبر قناة براعم من أهم القنوات التي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات حيث تثري عقولهم بأفكار بسيطة وتذرع فيهم قيم وأخلاق عربية إسلاميه، قيم سلام ومحبة، ويرغب الكثير من أولياء الأمور إلهاء الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بتعليمهم حروف الهجاء والأرقام وأسماء الحيوانات وغيرها من البرامج المفيدة للطفل.
تردد قناة براعم الجديد 2024
تردد قناة Baraem Tv علي القمر الصناعي نايل سات:
- التـــــــــــــــردد: 11564.
- الاستقطـــــــاب: رأسي.
- معدل الترمــــيز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:⅚.
تردد قناة Baraem Tv علي القمر الصناعي عرب سات:
- التــــــــــــــردد: 10727.
- الاستقطــــــاب: عمودي.
- معدل الترمــــيز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:⅚.
أهم البرامج التي تقدمها قناة براعم Baraem Tv
تقدم القناة باقة من أفضل البرامج والمسلسلات الكرتونية التي تهدف إلي تمرين مخ الطفل علي قيم سليمة وأخلاق حميدة وعادات طيبة جميلة وتبعث ببرامجها رسائل تحسين سلوك الأطفال خلال مراحل النمو المتفاوتة ومن أفضَل هذه البرامج ما يلي:
- برنامَج نام القمر: يعتبر هذا البرنامَج من أفضل ما تقدمه قناة براعم ومحتواه “قصص ما قبل النوم”
- برنامَج فافا: يعرض الجمعة من كل أسبوع ويعمل علي تعليم الأطفال الأخلاق الحميدة.
- برنامَج إنها أحلام كبيرة: برنامَج يزرع العديد من الأحلام الشيقة التي يمكن أن يحلم بها الطفل بوصوله حلمه لتحقيق وظائف المستقبل.