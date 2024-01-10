هل يوجد زيادة في الضمان الاجتماعي المطور؟ .. الموارد البشرية تجيب

الضمان الاجتماعي المطور هو مبادرة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها من أجل تحسين معيشة المواطنين السعوديين من محدودي الدخل، حيث قامت مؤسسة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فرصة التسجيل المواطنين المستحقين تلك المبادرة، والتي تهدف إلى مساعدتهم في التخفيف من أعباء المعيشة وتوفير الدعم اللازم لهم.

هل يوجد زيادة في الضمان الاجتماعي المطور؟

الرد على هذا السؤال هو نعم، حيث تعتبر هذه الزيادة هي جزء من الدفعة الـ 23 وسوف يتم مراعاتها في كل التعويضات التي ترتبط بالشكاوى، وكان من المفترض أن تنتهي زيادة الـ 20% مع نهاية عام 2023 الماضي ولكن قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن استمرار تلك الزيادة، ومع هذه الزيادة سوف ترتفع قيمة معاش العائل إلى 1320 بعد أن كانت 1100 ريال، وسوف ترتفع قيمة معاش التابع على مبلغ 660 بعد أن كانت 550 ريال، وقامت وزارة الموارد البشرية بالتوضيح أن المبلغ المعدل سوف يتم إيداعه بشكل تلقائي للمستفيدين بحساباتهم دون أن يكون هناك إجراءات إضافية، كما أكدت الوزارة على إتاحة التسجيل بالبرنامج لكل أفراد الأسرة التي تنطبق عليها الشروط.

أسباب زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة أسباب خاصة بزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، وهي سعي الحكومة لمواجهة زيادة الأسعار و غلاء السلع الأساسية، وأيضاً سعيهم لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً سعي الحكومة من أجل مساعدة المواطن السعودي والحماية الاجتماعية والدعم اللازم له.

متى موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

قامت الوزارة منذ بدء البرنامج بتحديد تاريخ عشرة من كل شهر ميلادي كموعد ثابت لصرف معاش الضمان الاجتماعي، في حالة لم يطرأ على هذا التاريخ أي جديد مثل الإجازات الرسمية، وفي هذه الحالة سوف يتم ترحيل موعد الصرف إلى اليوم السابق أو اليوم التالي للتاريخ حتى يستطيع كل المستفيدين من صرف معاشات الضمان الاجتماعي بشكل بسيط.