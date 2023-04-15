استقبل الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 national geographic الجديدة على جميع الأقمار

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من أهم القنوات الثقافية الناطقة باللغة العربية، ولها جماهير تعد بالملايين من الطلاب والعلماء وغيرهم، وتقدم القناة محتوى هاتف ومميز وحصري ومفيد، وأصبحت القناة من أشهر وأهم القنوات الفضائية الثقافية في الوطن العربي أجمع، لذا يبحث الجميع عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، وقد امتلكت القناة شعبية كبيرة جدًا ليس لها مثيل في الوطن العربي لتصبح أفضل قناة ثقافية وثائقية في الشرق الأوسط.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تم تأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2009 ومنذ ذلك الحين واحتلت القناة الصدارة من بين جميع القنوات التي تبث نفس المحتوى، وقد تم عقد شراكة بين تلفزيون ناشيونال جيوغرافيك البريطاني وبين دولة الإمارات وتمكنت القناة أن تحلق في السماء عالية بسبب ما تقدمه من محتوى هادف، وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عبر نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12226

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي(HD).

تردد القناة عبر العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11804

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي(sd).

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

تدعم قناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات والعرب سات أيضًا حتى يصل محتواها وبثها إلى كافة الدول العربية، حيث تعرض القناة عبر شاشتها محتوى مميز وهاتف على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشويش وبجودة hd، ومن أهم برامجها:

برنامج مسجون في الغربة.

برنامج علم البسطاء.

برنامج المملكة البرية.

اكتشاف المحيطات.

برنامج البرية الجامحة.

برنامج أمن المطارات.

برنامج جحيم البحار

بالإضافة إلى برنامج ألعاب العقل.

الكلاب الشرسة.

صياد التماسيح.

برنامج ثعبان في ال

أهم ما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز القناة بأن لها جماهيرية كبيرة جدًا في الوطن العربي وهذا لأنها تعرض محتوي حصري ومميز ومحتوى ثري بالمعلومات القيمة وذلك على مدار 10 سنوات متتالية دون توقف، كما أنها تبث إشارتها بشكل مجاني تمامًا وبجودة عالية، وتبث محتواها على أكثر من قمر صناعي حتى يصل لجميع المتابعين، وتذيع القناة محتواها على مدار اليوم ولديها الكثير من الإمكانيات التي تجعلها في مقدمة القنوات الثقافية العربية.

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