قدم الطلب واشتغل علطول .. طلب تعيين في وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية العراقية في الفترة الماضية بالإعلان عن إطلاق استمارة طلب التعيين في وزارة التربية العراقية بعقد لمدة ثلاث سنوات، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية من خلال استمارة إلكترونية يقوم المتقدم بكتابة كل البيانات الخاصة به خلالها، وقد تم فتح باب التسجيل في استمارة وزارة التربية العراقية ابتداءاً من يوم الأحد الماضي 7 يناير 2024، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن الاستمارة سوف تكون متاحة لمدة شهر تقريباً لكل الراغبين في التسجيل بوظائف وزارة التربية العراقية.

كيفية ملء طلب التعيين في وزارة التربية العراقية 2024

اتاحت وزارة التربية العراقية بعص الخطوات اللازمة من أجل ملء استمارة التعيين الإلكترونية بشكل بسيط، وذلك من أجل التسهيل على المواطن وعدم ذهابه إلى أي جهة، ومن هذه الخطوات الآتي:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية. القيام بالضغط على خانة الخدمات الالكترونية، ثم قم باختيار استمارة طلب تعيين في وزارة التربية العراقية 2024. بعد فتح استمارة التعيين قم بكتابة كل البيانات المطلوبة بشكل سليم والتأكد من صحتها. القيام بإرفاق المستندات المطلوبة لكي تمم عملية تسجيل البيانات ومنها الاسم الرباعي وبطاقة الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي، وبعد التأكد من كل البيانات، قم بالضغط على كلمة ارسال. في النهاية سوف يتم مراجعة طلبك واخطارك في حالة تم قبولك وفوزت بتلك المسابقة.

شروط التقديم لوظائف التربية العراقية

هناك بعض الشروط المطلوبة التي يجب أن تتواجد لكي يتم التقديم على وظائف التربية والتعليم العراقية، ومن هذه الشروط الاتي: