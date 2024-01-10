يدوبك تلحق تراجع .. موعد امتحانات نصف السنة في العراق

هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لكي تعرف موعد امتحانات نصف السنة 2024، ولذلك قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن موعد الإمتحانات والتي يهتم بها الكثير من الطلبة والطالبات في كل المحافظات العراقية، بالاضافة إلى أن اولياء تهتم لها أيضاً لكي تعرف مستوى أبنائهم في المراحل الدراسية المختلفة.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

قامت المديرية العامة للتقويم و الامتحانات بالتوجيه إلي المديريات العامة لطلاب المرحلة الابتدائية بجعل موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق مبكراً قليلاً، بحيث تكون مع الامتحانات الشفوية قبل امتحانات التحريري بأسبوع حتى تكون الامتحانات الشفوية في أثناء اليوم الدراسي ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف الثانوية نصف السنة 2024 في يوم 21 يناير 2024 على أن تنتهي في يوم 31 يناير 2024، كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الشفوية في يوم 18 يناير 2024 والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 24 يناير 2024، لكي تنطلق الاختبارات الشفهية للمرحلة الثانوية في كل المحافظات العراقية بداية من يوم 14 يناير 2024 القادم وتستمر حتى يوم 20 يناير 2024 لكل الطلاب في كافة المدارس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 في العراق