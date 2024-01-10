وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445هـ .. شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

تمثل وظائف وزارة الدفاع السعودية هدفًا طموحًا للكثير من الشباب الذين يسعون إلى الانضمام إلى العالم العسكري، تُعتبر هذه الوظائف فرصة للارتقاء بالتزام الانضباط والمسؤولية، كما توفر مجموعة من الامتيازات للمنضمين إليها.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

تسعى وزارة الدفاع السعودية بشكل دوري إلى فتح أبواب الفرص الوظيفية لمختلف الأفراد، حاليًا تقدم وظائف جديدة في مجال الخدمات الصحية، وهي كالتالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع السعودية

لقد قامت الوزارة بالإعلان عن توافر الوظائف في مجالات الوظائف الإدارية والوظائف المساندة و الوظائف الفنية والوظائف الهندسية والوظائف الفنية والوظائف الصحية، وأيضاً بعض الوظائف الأخرى مثل:

التمريض التخصصي.

فني حاسب.

طبيب نائب أمراض النساء والتوليد.

طبيب الطوارئ.

طبيب الأطفال.

فني أول غازات طبية.

الإحصاء الحيوي.

أخصائي الاعتماد.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 2024