موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 .. طريقة الاستعلام

قامت وزارة المالية في العراق بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، بالإضافة إلى الكشف عن رفع قيمة الحد الأدنى للرواتب بإضافة مبلغ 100 ألف دينار عراقي، وجاء ذلك في إطار جهود الدولة العراقية على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وأيضاً أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن جدول رواتب المتقاعدين بعد التعديل لإضافة الزيادة في تلك الفترة بمجرد القيام بتنفيذ قانون العمل الجديد في العراق.

ميعاد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية في بيان رسمي لها بالإعلان على أنه سيتم تأخير صرف رواتب التقاعد لشهر يناير وكان السبب هو إجازة رسميه في البلاد، وكان من المفترض أن يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من هذا الشهر ومن كل شهر بشكل عام ولا يتم تأجيلها الي في حالة وجود عطله رسميه في نفس يوم الصرف، لذلك قد تم تأجيل موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 إلى يوم 3 من نفس الشهر وكان هذا التأجيل بسبب أن اليوم الأول كان عطلة رأس السنة الميلادية في البنوك، واليوم الثاني قد تم تخصيصه للجرد السنوي الذي تجريه كل البنوك العراقية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عن طريق الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية ومن خلال بعض الخطوات كالآتي: