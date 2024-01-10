 بشاير السنة الجديدة.. وزارة التربية العراقية تعلن عن اسماء التعيينات في الوزارة 2024.. شوف نفسك لو أنت منهم

لا شك في جهود دولة العراق في سبيل تطوير وتنمية عملية التعليم والقائمين على العملية التعليمية، ومن ضمن سعي وزارة التربية العراقية لتنمية القطاع التعليمي بأكمله والنهوض به؛ ليرقى بأبنائه وتلاميذه فقد تم الإعلان عن فتح باب التعيينات فى قطاع التعليمي العراقي منذ فترة، كما كثر البحث عن أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة، ها هي الوزارة تستعد للإفصاح عن النتائج النهائية الخاصة بالتعيينات بعقود وزارة التربية، إليكم التفاصيل كاملة.

أسماء المقبولين في التعيينات التعليمية في العراق

جاء الإعلان عن ظهور نتائج التعيينات في وزارة التربية من ضمن الخطة الخاصة بالنهوض بالقطاع التعليمي العراقي؛ حيث تستعد الوزارة للإفصاح عن عدد من العقود قدرها خمسون ألف عقد في المجال التعليمي والتربوي، والجدير بالذكر أن عدد المتقدمين يقرب من 800 ألف من شتى المحافظات العراقية أتموا التسجيل عبر الموقع الخاص بالوزارة عن طريق تقديم الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتعيين، إلا أنه هذا يوضح مدى الاهتمام بالتعيين بالوزارة.

موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في التعيينات

تم التأكيد من مصادر موثوقة على موعد نشر وإعلان أسماء المقبولين في التعيينات الخاصة بالقطاع التعليمي والذين تمت الموافقة على قبولهم والبالغ عددهم 50 ألف شخص في شتى المجالات والتخصصات في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تأكد أن موعد الإعلان الرسمي من الوزارة سيكون في غضون الأيام المقبلة، أي أنه سيتم الكشف عن قوائم المقبولين خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي على الأكثر.

رابط الاستعلام عن المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

تستعد وزارة التربية لنشر كشوف المقبولين بشكل رسمي خلال موقع الوزارة الرسمي، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني، حيث سيتم نشر جميع الأسماء بصيغة قوائم PDF في كل محافظة.