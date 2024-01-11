تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وشروط التسجيل في الوجبة الأخيرة

تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم ما يبحث عنه كافة المستفيدين من الوجبة السابعة في العراق، وقد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسباب تأخير الوجبة لجميع المستفيدين، حيث تعمل الوزارة بكل جهد وكامل طاقتها من أجل توفير الدعم الكافي للمواطنين، وللمزيد تابعونا في السطور التالية.

تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسباب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يرجع ذلك إلى عدم توفير التمويل الكافي لها، كما أن الوزارة ما زالت تعمل على المراجعة والفحص الشامل لجميع الطلبات المقدمة من قِبل المواطنين، وذلك من أجل معرفة مدى استحقاق المتقدمين بالطلبات من عدمها وتوفير الدعم الكافي لهم في حالة الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن الوجبة السابعة

أتاحت الوزارة موقع إلكتروني يمكن الاستعلام من خلاله عن أهلية وموعد استحقاق الوجبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ادخل اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ادخل كافة بيانات الدخول اللازمة.

حدد الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ادخل كافة البيانات اللازمة للاستعلام.

انقر على تبويب بحث.

انتظر وسوف تظهر كافة البيانات المتعلقة بمدى استحقاق الوجبة وموعدها.

شروط التسجيل في الوجبة السابعة في العراق

فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي يلزم استيفاؤها، وهي كالتالي: