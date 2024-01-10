خبر عاجل…الثمن الجديد لأنبوبة البوتاجاز للسنة الجديدة 

أصبح سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد موضوع اهتمام كبير للمستهلكين في مصر، سواء كانوا من الأسر أو الشركات أو غيرهم من المؤسسات، خصوصًا بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في حديثه الأخير عن رفع أسعار الكهرباء وخطة الحكومة لتحسين وضع المواطن.

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد في يناير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في مصر بسبب التأثيرات الاقتصادية والسياسية وأضاف أن الحكومة قامت بإصدار قرار جديد لتحديد سعر بيع أسطوانات الغاز للمستهلك، والذي يختلف حسب الحجم والشحن.

السعر الحقيقي لانبوبة الغاز

تقوم الدولة بتقديم دعم كبير لأسطوانات الغاز التي يستخدمها المواطنون:

تبلغ قيمة الدعم أكثر من مرتين من سعر البيع، وتصل تكلفة دعم الغاز في مصر إلى 35 مليار جنيه سنويا وفقا لما ذكره مدبولي.

وأوضح أن الدولة تنفق 200 جنيه على كل أسطوانة غاز، بينما يدفع المواطن 75 جنيه فقط، ما يعني أن الدولة تتحمل فرق 125 جنيه لكل أسطوانة.

تحتاج الحكومة إلى تأمين 280 مليون أسطوانة سنويا لتغطية احتياجات المواطنين في مصر.

سعر أنبوبة البوتاجاز الفارغة

سعر أنبوبة البوتاجاز الفارغة يختلف حسب المحل والموقع:

بشكل عام يتراوح بين 650 و 1090 جنيهًا مصريًا.

أما سعر أنبوبة الغاز الفارغة فهو يصل إلى 550 جنيهًا في بعض المحافظات.

سعر أنبوبة الغاز المستخدمة يترواح من 350 إلى 720 جنيهًا.

فقًا لأحدث التقارير، فإن سعر أنبوبة الغاز في مصر ارتفع بشكل كبير بسبب زيادة أسعار السولار والمحروقات.

دعم المواد البترولية

في عام 2015، بدأت الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وأوصت المواطنين بالحد من استهلاكهم من أجل توفير الموارد وتخفيف الضغوط على الدولة، حيث لم يكن هدفها من ذلك رفع الدعم فقط للتموين مستمر بإجمالي 36 مليون جنيه بل كان هدفها دعم الخبز 91 مليار جنيه في حين تم رفع الدعم عن المواد البترولية تمامًا عام 2021 ولا يزال دعم السولار مستمر 5 جنيه لكل لتر.