انخفاض كبير في أسعار السكر تعرف على أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية… الأرز والزيت 

سجل اليوم أسعار جديدة لعدد كبير من السلع الغذائية والتي منها السكر والزيت والأرز وهم من أهم السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي منزل، حيث أنه في الفترة الأخيرة تزايدت أسعارهم بشكل كبير جداً ولكن تم تحديث أسعارهم اليوم حيث شهدا تراجع كبير وملحوظ في أسعارهم، ويختلف السعر على حسب نوع كل سلعة ويتواجد كافة المنتجات في الأسواق حالياً بالسعر الجديد وفقاً للأسعار المحلية الذي أقرها مجلس الوزراء، وإليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل عن أسعار السلع الغذائية المذكورة.

أسعار السلع الغذائية اليوم

تختلف أسعار السلع الغذائية كما ذكرنا من سلعة إلى أخري وأيضاً من مكان إلى آخر، وإليكم أحدث الأسعار للسلع الغذائية كما أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية:

سعر السكر: انخفض سعر كيلو السكر بمقدار 3.53% عن سعره في الأيام الماضية حيث سجل سعره اليوم 37 جنيها مصريا للكيلو.

سعر الأرز : الأرز من السلع الغذائية التي ارتفع سعرها أيضاً بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، والكثير من الناس يشتكون من هذه الأسعار ولكن تم انخفاض سعره اليوم بمقدار 1.74%، حيث سجل سعر الكيلو 30 جنيه.

سعر زيت الذرة : سعر زيت الذرة سجل اليوم نحو 85.62 جنيه.

سعر العدس الأصفر: يأتي سعر العدس الأصفر 52.77 جنيه.

سعر الدقيق : سجل سعر الدقيق للكيلو اليوم 22.69 جنيه.

سعر الفول : سعر الفول للكيلو 43 جنيه.

قرارات وزارة التموين بخصوص الأسعار الجديدة للسلع

قامت وزارة التموين قامت بالإعلان أنه يوجد انفراج كبير في سعر السكر والكثير من السلع الغذائية حيث أنه من المتوقع حل أزمة السكر التي يعيشها الناس هذه الفترة وخصوصاً أن السكر من السلع الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي منزل، وعملت الحكومة على صرف حصة من السكر لكافة المواطنين على بطاقة التموين، وعدد السكر يكون على حسب عدد أفراد البطاقة.