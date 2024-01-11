وزارة التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف العام في جميع مدارس العراق ومتى عطلة الطلاب

موعد امتحانات نصف العام في العراق أعلنت عنها وزارة التربية في العراق، حيث تم الإعلان عن موعد الامتحانات بعد أن ازداد البحث من جانب الطلاب في أنحاء العراق وعلى مستوى المراحل الدراسية المختلفة، خاصة بعد إعلان الوزارة القيام بتقديم موعد الاختبارات بشكل مفاجئ، ولمزيد من التفاصيل حول موعد الاختبارات تابعونا في السطور التالية.

موعد امتحانات نصف العام في العراق

حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف العام في العراق، لجميع المراحل الدراسية وهو كالتالي:

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية لنصف العام الدراسي من يوم 25 يناير وتنتهي في نهاية الشهر.

تبدأ الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية لنصف العام يوم 21 يناير وتستمر لنهاية الشهر.

قرار وزارة التربية العراقية بتكبير موعد الامتحانات

أعلنت وزارة التربية في العراق عن تكبير موعد الامتحانات الدراسية لنصف العام، وذلك لجميع المراحل الدراسية المختلفة، كما يذكر أن الامتحانات الشفوية يتم عقدها خلال اليوم الدراسي لتبدأ الامتحانات التحريرية بعد أسبوع من عقدها، كذلك نوهت وزارة التربية على أنه يتم اعتبار يوم السبت خلال الامتحانات يوم دراسة عادي ولا يعد إجازة رسمية لحين الانتهاء من الامتحانات.

موعد عطلة نصف العام في العراق

حددت وزارة التربية في العراق موعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث إنه من المقرر أن تنتهي جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية في نهاية شهر يناير، ولهذا تبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وتستمر تلك الإجازة لمدة أسبوعين لجميع الصفوف الدراسية في العراق، ليعود الطلاب مرة أخرى إلى استئناف الدراسة مرة أخرى بعد انتهائها.