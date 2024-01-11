متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الإعلان عن زيادة الراتب في الدفعة الجديدة

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق من التساؤلات التي طرحها الكثير من المواطنين المستفيدين من راتب التقاعد، حيث حددت وزارة المالية العراقية موعد ثابت لصرف راتب التقاعد بشكل دائم، ويذكر أن راتب التقاعد يتم صرف للموظف بعد الخروج لعمر المعاش، ويتم منحه هذا الراتب بشكل شهري من أجل تأمين حياة كريمة له بعد التقاعد، وللمزيد تابعونا.

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أجابت وزارة المالية العراقية عن تساؤل متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يذكر أن راتب التقاعد في العراق يتم صرفه في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية يتم تقديم الموعد أو تأخيره حسب ما تقرره الجهة المسؤولة عن صرف الراتب.

الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة المالية العراقية

اكتب بيانات الدخول إلى حسابك مثل كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تبويب تسجيل.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط أيقونة الاستعلام عن الراتب.

ادخل كافة بيانات المتقاعد.

انقر على أيقونة الاستعلام وانتظر حتى تظهر كافة البيانات المتعلقة بالمستفيد.

زيادة راتب التقاعد في العراق

أعلنت الجهات المختصة في العراق عن زيادة في راتب التقاعد لجميع المستفيدين، حيث أوضحت أن الشخص المستفيد الذي يحصل على راتب تقاعد أقل من مليون دينار عراقي يحصل على زيادة تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي، أما الشخص المستفيد الذي تجاوز راتبه التقاعدي المليون دينار لا يحصل على زيادة في الراتب، وهذا وفقًا لما حددته الجهات المختصة.