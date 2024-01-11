ما هي أسباب نقص حساب المواطن الدفعة 74 حسب بيان وزارة الموارد البشرية

برنامَج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة لفئات محدودي الدخل مساعدة لهم على أعباء المعيشية الصعبة في ظل التغيرات الاقتصادية في المملكة والعالم، ومن المقرر أن يتم صرف الدعم صبيحة يوم 10 من كل شهر ميلادي، وتلاحظ عند صرف الدفعة 74 اليوم نقص في الدعم لبعض المستفيدين مما دفعهم يسألون عن سبب نقص الدعم.

وزارة الموارد البشرية تبين سبب نقص دعم حساب المواطن

عند صرف دعم حساب المواطن اليوم 10 يناير، للدفعة 74 لاحظ بعض المستفيدين من الدعم نقص قيمة الدعم لديهم، مما جعلهم يسألون عن هذا النقص، وأجابت وزارة الموارد البشرية عن هذا الأمر مبينة أن سبب نقص الدعم يرجع لأسباب منها:

تفاصيل الدفعة الـ 74 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر يناير. pic.twitter.com/qbGVmmAYqI — حساب المواطن (@citizenaccount) January 10, 2024

زيادة الدخل الكلي للأسرة مما يسبب على مبلغ الدعم.

تغيير في عمر أحد إفراد الأسرة: مثل أن يزيد عمر أحد أفراد الأسرة عن 18 عام.

عدم تحديث بيانات المستفيد على البرنامَج للمعلومات الجديدة.

نقص عدد الأسرة، وذلك باستقلال أحد إفرادها.

كما يؤدي أيضا الإخلال بأي من الشروط التي وضعتها الوزارة بنقص الدعم أو إيفاقه.

ما هي شروط دعم حساب المواطن؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحساب المواطن عدة شروط تتلخص في التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

لا يقل عم المستفيد عن 18 عام.

أن لا يملك المستفيد أملاكا أو أصولا ذات قيمة عالية.

يشترط إقامة المستفيد في الدعم في المملكة العربية السُّعُودية.

أن لا يكون المستفيد مشترك في دار الإيواء.

كما يشترط أن لا يكون المستفيد مسجونًا.

في حالة اكتمال الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية وتم نقص الدعم يمكنك تقديم اعتراض على موقع حساب المواطن.