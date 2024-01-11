كيفية تقديم طلب تعيين في وزارة التربية العراقية 2024 والتسجيل من خلال موقع وزارة التربية العراقية

طلب تعيين في وزارة التربية العراقية من أهم ما يبحث عنه الآلاف من الأشخاص داخل دولة العراق، وذلك حتى يتمكنوا من التسجيل في مسابقة 50 ألف معلم في الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير فرص عمل لجميع الأشخاص المؤهلين لشغل تلك الوظيفة، وقد أعلنت الوظيفة عن إتاحة التسجيل بها، وعملت على توفير موقع إلكتروني، وللمزيد تابعونا

طلب تعيين في وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية في العراق عن إمكانية تقديم طلب تعيين في وزارة التربية العراقية، وذلك من أجل الالتحاق بوظيفة معلم في الوزارة، حيث تم فتح باب التسجيل للجنسين في وظيفة معلم في شتى المجالات، حيث تسعى الوزارة إلى تعيين 50 ألف معلم على مختلف المحافظات في دولة العراق.

التسجيل في وظائف وزارة التربية العراقية

يمكن التسجيل في وظيفة معلم لدى وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التربية العراقية

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على تبويب استمارة طلب تعيين في وزارة التربية.

ادخل كافة البيانات المطلوبة في استمارة الطلب مثل الاسم ورقم بطاقة الهوية والمؤهل الدراسي وغيرها.

ارفق كافة المستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة في الاستمارة.

اضغط على أيقونة إرسال وسوف يتم التواصل معك في حالة قبول الطلب.

شروط وظائف وزارة التربية العراقية

وضعت وزارة التربية العراقية مجموعة من الشروط التي يلزم استيفاؤها، وهي كالتالي: