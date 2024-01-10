استعلم عن منحة طلاب المدارس في العراق 2024

تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم الدعم المالي للطلاب من الأسر المحتاجة، وذلك من خلال برنامج منح طلاب المدارس، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم وتوفير لهم المستلزمات الدراسية الأساسية. وقد أعلنت الوزارة عن موعد صرف منحة طلاب المدارس لعام 2024، حيث سيتم صرفها في شهر مارس القادم، بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات واعتمادها.

خطوات الاستعلام عن منحة طلاب المدارس في العراق 2024

تعد منحة طلاب المدارس من أهم البرامج الاجتماعية التي تدعم الطلاب من الأسر المحتاجة، وتسهم في تمكينهم من مواصلة تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. ويمكن للطلاب الاستعلام عن المنحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

الخطوة الثانية: النقر على علامة التبويب “المنح”

سيؤدي هذا إلى فتح صفحة المنح على الموقع الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: اختيار منحة طلاب المدارس

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم الامتحاني للطالب

ابحث عن حقل إدخال الرقم الامتحاني.

أدخل الرقم الامتحاني للطالب في الحقل.

الخطوة الخامسة: النقر على زر “البحث”

سيؤدي هذا إلى إرسال طلب الاستعلام إلى الموقع الإلكتروني.

وسوف تظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، حيث سيتضمن عرض اسم الطالب واسم المدرسة التي يدرس بها، بالإضافة إلى قيمة المنحة المستحقة له ويبلغ قيمة المنحة 200 ألف دينار عراقي لكل طالب، ويتم صرفها على دفعتين، الأولى في شهر مارس، والثانية في شهر سبتمبر من كل عام. ويستفيد من المنحة الطلاب من الأسر المحتاجة الذين يسكنون في مناطق نائية أو مناطق تعاني من الفقر والبطالة، كما يستفيد منها الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة.