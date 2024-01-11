تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 بأعلى جودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية يزداد البحث عنها الآن بشكل كبير، حيث تحرص إدارة القناة على تغيير التردد الخاص بها في نهاية كل عام، وذلك من أجل تحسين جودة الصوت والصورة وضمان مشاهدة أفضل لجميع متابعيها، حيث تعد من القنوات المميزة التي تعمل على تقديم محتوى متنوع بين العربي والتركي والترفيهي وغيرها، وللمزيد تابعونا

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بأفضل البرامج على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يستطيع جميع الأشخاص من متابعي القناة تحميلها على القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال التالي:

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط القناة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

اضغط على القائمة من الريموت.

انقر على تبويب التركيب.

اختر قائمة الإعدادات.

اختر القمر الصناعي.

ادخل بيانات التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

اختر قناة مجانية.

اضغط على بحث وانتظر حتى الانتهاء.

اضغط على أيقونة حفظ التغييرات.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بالعديد من المزايا التي لا حصر لها وهي كالآتي: