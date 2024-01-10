اعرف حقيقة.. فتح باب التسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 وموعد صرفها

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه ،انتشرت في الأيام الماضية أخبار تفيد عن فتح باب تسحيل في منحة العاملة الغير منتظمة التابعة إلى وزارة القوى العاملة المصرية والتي تسبب أن تم تطبيقها أثناء فترة الكورونا التي كان يعانى بها أصحاب العاملة المؤقتة بسبب فرض حظر التجوال والذي اثر على أعمالهم ، ومن هنا بدات صرف منحة العاملة الغير منتظمة بقيمة 500 جنية كل شهر ، وبدا المواطنين الآن في تداول أخبار حول إعادة صرفها وفتح باب التسجيل بها ولكن بقيمة 1000 جنيه ، وهو ما سوف نستعرض إليكم تفصيلا من خلال هذا المقال.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية عن عدم وجود آي نية قادمة لفتح باب التسجيل في منحة العاملة الغير منظمة، وان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة صرف دفعات منحة العاملة المؤقتة غير صحيح على لإطلاق ونوهت على المواطنين عدم نشر تلك الشائعات والتأكد من مصادر الموثوق بها فقط التي تعلنها رسميا في الجرائد الرسمية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

على الرغم من نفى وزارة القوى العالمة إلى أحبار صرف منة العاملة الغير منظمة 1000 جنية في العام الجديد 2024، إلي انه نقدم الى متابعينا الخطوات الصحيحة للتسجيل في جالة إعلان وزارة القوى العاملة عن آي أخبار جديدة حول صرف منحة العالة الغير منتظمة في الأيام المقبلة: