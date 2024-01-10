أځـٌٌـٌٌيرآً موعد نزول الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وما سبب تأخيرها pdf

الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية ينتظرون موعد صرف الوجبة السابعة ويرغبون في معرفة الموعد، وفيما بينهم يتساءلون عن سبب التأخير الصادر بشأن صرف الوجبة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كيف يتم الاستعلام عن أسماء الأشخاص الذين تم شملهم في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدم دعم للأسر المحتاجة في العراق، حيث أن آلاف المواطنين تم إدراج أسمائهم في هذا البرنامج، لذا يتابعون أمر الإعلان عن صرف الوجبة السابعة بكل اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت جميع المصادر أن عملية فحص الأسماء والتأكد من استحقاقهم لا زالت قيد المعاينة وأنه سيتم صرف الوجبة للأسر الأكثر احتياجا لذا سيتم اختيار الأسماء بعناية.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة

بعد أن تم الإفصاح عن أسماء الأفراد المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية توجهت الجهات المسؤولة إلى توضيح طريقة الاستعلام عن هذه الأسماء التي تتم من خلال منصة مظلتي التي توفرها ها هيئة الحماية الاجتماعية، حيث أنه يتم الضغط على مربع الرعاية الاجتماعية، وتحديد خانة الوجبة السابعة، وكتابة اسم المحافظة التي يتبعها الفرد وكتابة البيانات من خلال الموقع، ومن ثم النقر على خانة التحميل ليتم تنزيل الأسماء ومعرفة إذا تم ضم اسمك ضمن الأسماء المشمولة أم لا، وبهذا الشكل تتمكن من معرفة التفاصيل المتعلقة بأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وننتظر معكم الأيام المقبلة التي سوف تعبر عنها منصة مظلتي لنشر الوجبة السابعة.