,,مبروك اسمك,,.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم هتاخد 100 الف دولار.. اسمك من ذهب dream

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لربح 100 الف دولار الجميع يتساءل عن أهم الخطوات الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم من أجل ربح مائة ألف دولار أمريكي، حيث أن هذه المسابقة تتسم بالمصداقية وعدم النصب أو الخداع، فضلا عن تقديم هذه المسابقة يتم تقديمها من قبل الاعلامي الكبير مصطفي الأول، ويتم السحب في بداية العام الجديد على جائزة قدرها ١٠٠ ألف دولار أمريكي، وهذه المسابقة تحقق للبعض الثراء والغنى في وقت قياسي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بإمكانك الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 95450 ولابد وأن يتضمن مضمون الرسالة على كلمة حلم، فضلا عن إمكانية اتباع هذه الطريقة الأخرى للتسجيل في مسابقة حلم من خلال زيارة الرابط الرسمي المخصص للمسابقة، كما أن القيمة الكبرى المسابقة هي مليون دولار، فضلا عن الجائزة الاسبوعية تقدر بنحو خمسين ألف دولار أمريكي، كما أنه يوجد جازة السيارة أو الجائزة الأخرى الخاصة بحصول الفائز على منزل قيم وفخم.

موعد السحب الاول في مسابقة الحلم 2024

لقد تم الإعلان عن الموعد الخاص بالسحب الأول لمسابقة الحلم يوم الخميس الموافق واحد فبراير لعام ٢٠٢٤، وإزالة الفرصة أمامك لكي تكسب مبلغ مالي يقدر بنحو مائة ألف دولار أمريكي وذلك عن طريق الإجابة على قدر كبير من الأسئلة، كما أن السحب على المسابقة يتم بشكل أسبوعي ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين اثناء إذاعة كل حلقة من المسابقة، ويتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي ويتمتع الفائزين بآلاف الدولارات التي تمكنه من الارتقاء بمستوى حياته المعيشي.