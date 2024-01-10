موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 الخامسة على اون اي “نديم يبهر العالم”

مسلسل حالة خاصة هو واحد من أهم الأسماء التي انتشرت في الفترة الأخيرة حيث مر على عرض المسلسل في حلقاته أسبوع واحد فقط عرض من خلاله حلقتين والان نحن في الأسبوع الثاني المسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل والتي تقوم بدور المحامية المتميزية أماني، بينما يأتي دور نديم الفتى المتوحد الذي استطاع أن يدخل مسابقة من سيربح المليون وحصل بالفعل على المليون جنيه، واستطاع أن يجاوب على جميع الأسئلة التي تمت من قبل مستضيفه في برنامج المليون واستطاع دور نديم لفت انتباه الكثير من الأشخاص من الملايين في المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية والوطن العربي أحداث هذا المسلسل رائعة منتظرة.

موعد مسلسل حالة خاصة الثالثة الحلقة ال3

يعرض مسلسل حالة خاصة مرتين فقط في الأسبوع حيث يعرض مساءً في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع بمعدل حلقتين أسبوعياً، ورغم أن المسلسل في بداياته، ولكنه استطاع أن يغزو الترند بصورة سريعة جداً خاصة والدور المتميز الذي يقوم به الكوميدي الرائع الصاعد طه دسوقي، ولكنه الآن يجسد دور جديد طه دسوقي استطاع أن يثبت للجميع بأنه ليس ببمثل جديد بل وأنه متميز ورائع للغاية استطاع أن يجلب الكثير من المتابعين له بدوره الرائع نديم، والذي يمتلك من الذكاء ما لا يتخيله أي عقل.

يعرض المسلسل يومي الأربع والخميس عبر منصة وتشت، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع عبر قناة اون اي المصرية، ويمكن للجميع متابعة أحداث المسلسل الرائعة في انتظار ماذا يفعل نديم بعد رفعه الجزمة في وجه زميله هل سيضربه.