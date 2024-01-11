ارتفاع تاريخي للأخضر للمرة الخامسة| سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 11-يناير 2024| شوف الأمريكي وصل لكام!!

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، بكم الدولار الآن، بات سعر الورقة الخضراء مثل الظل اليومي، حيث أصبح العديد من المضريين يتبادلون الحديث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ، وبكام 100 دولار في السوق السوداء، وأعلى سعر للدولار اليوم، فالعملة الأمريكية هي العامل الأساسي لتحديد أسعار العديد من السلع.

ويقدم البديل الإخباري من خلال الخدمات اليومية المقدمة لكافة المتابعين والزائرين، تقرير شامل ومحدث متضمناً على جدول سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما نسلط الضوء على أخر أخبار وتطورات سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

السوق السوداء

السوق الموازية هي قنوات غير قانونية أو غير شرعية يتم تداول العملات الأجنبية بسعر مغاير تماماً لأسعار البنك المركزي، والبنوك المصرية، حيث يقوم مجموعة من مضاربي العملات في استغلال أوضاع البلاد وقلة المعروض من الدولار الأمريكي ويبدأ دوررهم في فرض أسعار خالية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وفقًا للبيانات الحالية، يشير سعر الدولار الأمريكي إلى أنه متماثل بقيمة 54 جنيهًا مصريًا، وفيما يتعلق بتطورات السوق السوداء اليوم، فقد لوحظ أن سعر صرف الدولار الأمريكي يتراوح بين 54 و 55 جنيهًا مصريًا.

وعلى الرغم من التذبذبات الطفيفة في القيمة، إلا أنه يُلاحظ استقرارًا عامًا في أسعار الصرف في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم : 52.50 جنيهاً شراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع

سعر الدولار اليوم في مصر البنوك الخميس 11 يناير 2024

تشهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً في البنوك المصرية، وفقًا للبيانات الحالية الواردة عبر الإنترنت، يسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، يبلغ متوسط سعر الصرف 30 جنيهًا.

يتأثر سعر صرف الدولار بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ويعكس الطلب والعرض على العملة الأجنبية في البلاد.

قد يتباين سعر صرف الدولار يوميًا وفقًا لحركة السوق وتوجهات المستثمرين في مصر، وفيما يلي جدول شاملاً يوضح سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الخميس 11 يناير 2024.

البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

أسعار العملات الأخرى أمام الجنيه المصري

العملة الأجنبية سعر الشراء سعر البيع الريال العماني 143.02 جنيه 141.59 جنيه اليوان الصيني 7.66 جنيه 7.58 جنيه الريال القطري 15.06 جنيه 14.91 جنيه الدولار الكندي 41.06 جنيه 40.65 جنيه

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