هنا “2024 OpenEMIS“ رابط استعلام علامات الطلاب في الأردن 2024 عبر منصة اوبن ايمس emis.moe.gov.jo

منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب، تعتبر هذه المنصة اداة تعليمية مهمة قدمتها وزارة التربية والتعليم الاردنية، وتوفر العديد من الخدمات التعليمية مثل تتبع الحضور والغياب، كما تستخدم المنصة في نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتوفر وسائل الاتصال الالكترونية للتواصل بين اولياء الامور والطلاب، لمساعدتك في عملية تسجيل الدخول إلى المنصة، يمكن للأشخاص الوصول إلى علاماتهم الدراسية عبر رابط منصة OpenIMS، بعد تسجيل الدخول على الموقع الرسمي moe.gov.jo واتباع الخطوات الموضحة في هذا المقال.

رابط منصة اوبن ايمس نتائج الطلاب 2024

يبحث الطلاب واولياء الامور عن الرابط الخاص بمنصة التعليم الإلكتروني OpenIMS بشكل كبير، تعد هذه المنصة ذات اهمية كبيرة، حيث تتيح للطلاب الوصول إلى محتوى تعليمي متنوع دون الحاجة للتواجد في المدرسة بشكل مباشر، تشمل هذه المنصة المناهج الدراسية لمختلف المراحل بالاضافة إلى أدوات تفاعلية، مثل الحصص الافتراضية وتقييم مستوى الطلاب واداء الاختبارات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب التسجيل على المنصة المفتوحة عن طريق اتباع التعليمات التالية.

كيفية الاستعلام عن علامات الطالب عبر منصة اوبن ايمس

للتحقق من علامات الطالب عبر منصة اوبن ايمس، يجب اتباع الخطوات التالية ببساطة:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة اوبن ايمس.

بمجرد الدخول، ابحث عن أيقونة “نتائج الطلاب” وانقر عليها.

حدد رقم مقعد الطالب المراد الاستعلام عنه (رقم الجلوس).

بعد تحديد رقم المقعد، اضغط على أيقونة “ظهور النتيجة”.

ستظهر لك نافذة تحتوي على علامات الطالب، حيث يمكنك معاينة الدرجات والتقييمات المرتبطة به.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام عن علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس بسهولة وسرعة.