استقبل تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024 لمتابعة أقوى المباريات

تعتبر قناة الرياضية من أكثر القنوات الرياضية شهرة وشعبية، والتي لها قاعدة كبيرة من الجماهير على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعمل هذه القناة على توفير أبرز وأهم الأحداث الرياضية، ولكن تهتم القناة اهتمامًا كبيرًا برياضة كرة القدم وكرة السلة والطائرة، وعلى الرغم من إنشاء هذه القناة بداية من عام 2008 إلا أنها تمكنت من تكوين قاعدة كبيرة من المتابعين وجذبت الأنظار بشكل كبير، فأصبح اهتمام الكثير هو كيفية الحصول على تردد هذه القناة، وإليكم في السطور التالية ترددها وأبرز البطولات التي تبثها القناة بشكل مجاني.

تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024

يمكنكم متابعة بث المباريات الهامة المحلية والإقليمية والعالمية من خلال هذه القناة، وإليكم التردد الخاص بها فيما يلي:

تردد القناة على نايل سات

جودة القناة: hd.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة:12562.

تردد قناة الرياضية العراقية علي عرب سات

جودة القناة: hd.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة:10850 – 11747.

الاستقطاب أفقي.

أهم البطولات التي تمتلك القناة حقوق البث

تمكنت قناة الرياضية العراقية من الحصول على حقوق بث الكثير من المباريات الهامة التي تمثل منافسات قوية بين الفرق في مختلف أنواع الرياضات، ومت من أبرز هذه المباريات المتاح مشاهدتها بشكل مجاني ما يلي: