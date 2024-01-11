حدث الآن “Iraqi Sport TV HD” تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة العراقية الرياضية، تعد هذه القناة من ابرز المحطات التلفزيونية في العراق، وتغطي جميع اخبار الرياضة والسياسة والاحداث العراقية، من خلال متابعة تردد القناة، يمكنك الاستمتاع بالمباريات الحصرية والحصول على احدث المستجدات الرياضية والسياسية في العراق، يمكنك تنزيل تردد القناة بسهولة للحصول على تغطية شاملة لكل ما يتعلق بالاخبار العراقية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتوى متنوع وشامل لعشاق الرياضة، من برامج واحداث رياضية مشوقة، بفضل هذا التنوع، حققت القناة نسب مشاهدة عالية.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2023

تسعى هذه القناة لتقديم احدث الاخبار والمستجدات بشكل سريع وموثوق، بالاضافة إلى ذلك، تعرض القناة برامج ثقافية وتراثية تسلط الضوء على تاريخ العراق، وتقدم ايضا برامج ترفيهية ممتعة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فهي تبث جميع مباريات كرة القدم بشكل مجاني، مما يعزز شعبية القناة في الوطن العربي ويجذب نسبة مشاهدة عالية، تأسست القناة في عام 2008 لتغطية الاحداث الرياضية، على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، تركز القناة بشكل اساسي على بث المباريات والبطولات الهامة في الرياضات الشعبية.

تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024 علي نايل سات

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة: 12562.

اسم القناة: العراقية الرياضية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024 علي عرب سات

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة: 10850 – 11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

اسم القناة: العراقية الرياضية.

كيفية تنزيل تردد قناة الرياضية العراقية

اضغط على زر القائمة (Menu) على جهاز التحكم الخاص بك.

انتقل إلى إعدادات البحث عن القنوات وابدأ عملية التنزيل.

ادخل بيانات التردد المطلوبة، مثل التردد نفسه ومعدل الترميز والاستقطاب وغيرها، حسب المعلومات المتاحة لتردد القناة.

اضغط على زر “موافق” أو “تأكيد” لبدء عملية البحث عن القناة.

سيقوم التلفزيون بالبحث عن القناة المحددة، وعندما تظهر القناة في النتائج، اضغط على زر “موافق” لتأكيد اضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

بهذه الطريقة، يمكنك تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية والاستمتاع بمشاهدة القناة على التلفزيون الخاص بك.