تردد القنوات
“استقبلها الآن” تردد قناة OSN SPORTS 1 HD 2024 علي القمر الصناعي نايل سات
تردد قناة OSN SPORTS 1 HD 2024
تعتبر القناة الرياضية الأولى لـ OSN من أبرز القنوات المتخصصة في عرض مباريات حول العالم، والتي تهتم بتوفير كافة المباريات الهامة في مختلف أنواع الرياضات، وتتمتع هذه القناة بجمهور كبير من المتابعين الذين يفضلون مشاهدة المباريات الرياضية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه القنوات تعتبر من ضمن القنوات المدفوعة، والتي يمكن تشغيلها بعد الاشتراك في الباقات الخاصة بها، وفي الآونة الأخيرة تم العمل على تغيير ترددها إلى تردد آخر جديد، نذكر لكم التردد وطريقة استقبالها في السطور التالية.
تردد قناة OSN SPORTS 1 HD 2024 علي القمر الصناعي نايل سات
هناك عدد كبير من الجماهير المتابعين لهذه القناة بشكل يومي، وذلك لحرص القناة على توفير كل ما هو جديد في عالم الرياضة، وإليكم ترددها الجديد بعد تغييره فيما يلي:
- معامل تصحيح الخطأ 3 / 4 .
- معدل الترميز 3000 .
- الاستقطاب أفقي .
- التردد 11411 .
- القمر الصناعي نايل سات.
طريقة ضبط قناة OSN SPORTS 1 HD 2024 على جهاز الاستقبال
حتى تتمكنوا من استقبال هذه القناة عبر جهازكم، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية:
- قم بفتح قائمة الإعدادات الخاصة بجهازك من خلال النقر على زر MENU في الريموت كنترول.
- من ثم النقر على زر خيارات.
- بعد ذلك اختر أيقونة التثبيت اليدوي.
- سوف يطلب منك إضافة المعلومات الخاصة بهذه القناة والتي من بينها التردد والاستقطاب ومعامل الترميز وهكذا.
- قم بكتابة البيانات بشكل صحيح.
- من ثم توجه إلى زر OK لتبدأ عملية البحث.
- انتظر حتى تكتمل العملية وتصل إلى النتيجة النهائية لتحصل على القناة على جهازك.