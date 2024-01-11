“استقبلها الآن” تردد قناة OSN SPORTS 1 HD  2024 علي القمر الصناعي نايل سات

تعتبر القناة الرياضية الأولى لـ OSN من أبرز القنوات المتخصصة في عرض مباريات حول العالم، والتي تهتم بتوفير كافة المباريات الهامة في مختلف أنواع الرياضات، وتتمتع هذه القناة بجمهور كبير من المتابعين الذين يفضلون مشاهدة المباريات الرياضية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه القنوات تعتبر من ضمن القنوات المدفوعة، والتي يمكن تشغيلها بعد الاشتراك في الباقات الخاصة بها، وفي الآونة الأخيرة تم العمل على تغيير ترددها إلى تردد آخر جديد، نذكر لكم التردد وطريقة استقبالها في السطور التالية.

تردد قناة OSN SPORTS 1 HD 2024 علي القمر الصناعي نايل سات

هناك عدد كبير من الجماهير المتابعين لهذه القناة بشكل يومي، وذلك لحرص القناة على توفير كل ما هو جديد في عالم الرياضة، وإليكم ترددها الجديد بعد تغييره فيما يلي:

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4 .

معدل الترميز 3000 .

الاستقطاب أفقي .

التردد 11411 .

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة ضبط قناة OSN SPORTS 1 HD 2024 على جهاز الاستقبال

حتى تتمكنوا من استقبال هذه القناة عبر جهازكم، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية: