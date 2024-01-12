تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الوثائقية عبر النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نقدمه إليكم من موقعنا البديل، حيث تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث تُعد من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الوثائقية التي تتناول موضوعات متنوعة عن الطبيعة والعلوم والتاريخ والحضارات، كما تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديمها لمحتوى غني وممتع يجذب المشاهدين من مختلف الأعمار، وتتميز أنها لا يوجد بها فواصل إعلانية مملة وطويلة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات

يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

كيف تضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال. اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “ترددات جديدة”. أدخل التردد المذكور أعلاه. اضغط على زر “بحث” أو “تحديث”.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتنوع البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك ما بين الأفلام الوثائقية والبرامج الترفيهية والتعليمية، ومن أبرز البرامج التي تعرضها القناة ما يلي:

برامج الطبيعة: مثل “Planet Earth”، و”Blue Planet”، و”Frozen Planet”، وبرامج العلوم: مثل “How the Universe Works”، و”Naked Science”، و”Brain Games”، وبرامج التاريخ: مثل “The History of Rome”، و”The Civil War”، و”The World Wars”.

وتُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات ذات الأهمية الكبيرة، حيث تساهم في نشر المعرفة والثقافة بين المشاهدين، كما أنها تُعد مصدرًا مهمًا للمعلومات عن مختلف المجالات، وتُساهم قناة ناشيونال جيوغرافيك في نشر المعرفة والثقافة بين المشاهدين من خلال تقديمها لمحتوى غني ومتنوع يتناول موضوعات متنوعة عن الطبيعة والعلوم والتاريخ والحضارات، كما تُساهم القناة في تثقيف المشاهدين من خلال تقديمها لمحتوى تعليمي يتناول موضوعات متنوعة بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، وبذلك، نكون قد تعرفنا على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، وكيفية ضبط التردد، ومحتوى القناة.