لينك استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz

يتزايد بحث المواطنين الجزائريين عن موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، وهو المشروع السكني الطموح الذي أطلقته وزارة السكن والعمران بتوجيهات من الحكومة الجزائرية ويأتي مشروع سكنات عدل 3 في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حل أزمة السكن في البلاد، حيث يهدف إلى توفير مساكن اقتصادية واجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخلعلنته وزار المحدود وبحسب ما أة السكن والعمران، سيتم استقبال طلبات التسجيل في سكنات عدل 3 عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

يوفر برنامج سكنات عدل للمواطنين في الجزائر فرصة اقتناء وحدات سكنية بأسعار معقولة وبشروط ميسرة ومؤخراً، أعلن وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن انه سيتم قريبا فتح باب التسجيل في الدفعة الثالثة من البرنامج ويمكن للراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 الاستفادة من خدمة التسجيل الإلكتروني، والتي توفر لهم خطوات سهلة وإجراءات مبسطة. وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل inscription.aadl.dz.

الخطوة الثانية: إدخال رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.

الخطوة الثالثة:تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف.

الخطوة الرابعة: رفع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وشهادة الزواج وشهادة الإقامة وشهادة العمل.

الخطوة الخامسة:دفع رسوم التسجيل، والتي تبلغ 1000 دينار جزائري.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

وفيما يلي أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من مشروع سكنات عدل 3: