“خـزن على كيفك” بورصة الدواجن اليوم الخميس 11 يناير + سعر الفراخ البيضاء والبيض الأحمر النهاردة

لقد أعلنت بورصة الدواجن اليوم عن وجود انخفاض وتراجع في سعر الفراخ البيضاء الأمر الذي أدى لفرحة المواطن المصري، وعلى النقيض تماما خيبة أمل المربين الذين كانوا يرغبون في الحصول على أموال أكثر جراء تربية الدواجن، بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص المهتمين ببورصة الدواجن يتساءلون حول قائمة الأسعار ومقدار الانخفاض، لذلك قررنا نضع لكم قائمة أسعار الدواجن بشكل كامل.

بورصة الدواجن اليوم

لقد شهد محرك جوجل حالة من البحث المرتفع من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على اللحوم البيضاء كبديل عن اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا كبيرا، ومن خلال البحث وجدنا أن بورصة الدواجن اليوم قد أعلنت أن هناك انخفاضا ملحوظا حيث شهدت جميع الدواجن حالة من الانخفاض.

ومنها فإن قائمة أسعار الدواجن داخل البورصة جاءت على هذا النحو التالي

سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن ما يقرب من 68 جنيها، بينما يتم بيع الكيلو في المحال التجارية بسعر 77 جنيها.

أما فيما يخص سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم داخل بورصة الدواجن فإنه وصل إلى ما يقرب من 100 جنيها، بينما داخل المحال التجارية يصل سعره إلى 122 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو داخل بورصة الدواجن حوالي 75 جنيها، بينما يحصل المستهلك على الكيلو الواحد بسعر 83 جنيها.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

بعدما عمت الفرحة أرجاء الجمهورية نتيجة لانخفاض سعر مختلف الدواجن داخل بورصة الدواجن اليوم وجدنا أن الأشخاص الراغبين في تربية الكتاكيت يتساءلون حول أسعارها، والتي من المحتمل أن تكون منخفضة مع انخفاض الفراخ بمختلف أنواعها على أن تتلخص أسعار الكتاكيت فيما يلي