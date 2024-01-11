سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مقابل الجنيه + الأخضر يقفز بقوة لأعلى ارتفاع جنوني النهاردة

نظرا لتداول الكثير أخبارا حول التعويم فإن البحث عن سعر الدولار اليوم تربع على عرش المعدلات البحثية على مختلف المتصفحات الإلكترونية من ناحية وكذلك تصدر على معظم العمليات البحثية على مواقع السوشيال ميديا من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المواطنين المصريين إضافة إلى رجال الأعمال يرغبون في التعرف على معدل سعر الدولار اليوم داخل مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

بعد ارتفاع معدلات بحث المواطنين حول سوق العملات وخاصة العملة الأوروبية التي تسيطر على جميع العملات الأخرى ألا وهي عملة الدولار، وجدنا أن هناك حالة من الثبات والاستقرار التام يشهده سعر الدولار اليوم داخل جميع البنوك المصرية وعلى الرغم من ذلك إلا أن المواطنين أرادوا التأكد من المعدلات بأنفسهم، على أن يصبح سعر الدولار داخل السوق الرسمية كالتالي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى ما يقرب من 30.82 للشراء، 30.95 للبيع.

أما فيما يخص سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي فإنه وصل إلى ما يقرب من 30.90 للشراء، 30.95 للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند نسبة 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند منحنى 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

على أن يكون سعر الدولار في بنك مصر حوالي 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.

قائمة العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك

إذا كنت من محبي الاطلاع على الاقتصاد العالمي فهذا يعني أنك تبحث يوميا عن قائمة أسعار العملات العربية والأوروبية مقابل الجنيه المصري، لا سيما أن صاحب النصيب الأكبر من البحث ما يكون سعر الدولار اليوم لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل أسعار العملات في البنوك اليوم وهي كالتالي