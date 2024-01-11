وزارة العمل .. قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية بعد الزيادة وشروط التقديم

برنامَج الرعاية الاجتماعية أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقمه وزارة العمل العراقية لبعض الفئات من المواطنين العراقيين مساعدة لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك فهي تحرض على تحديد الفئة الأكثر استحقاقًا، وكذلك توفير دعم مناسب لهذه الفئة في حدود إمكانات الوزارة والدولة، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على قيمة دعم الرعاية التي تقدمه وزارة العمل للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كم قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية بعد الزيادة؟

يشغل الكثيرون من المشمولين بالرعاية الاجتماعية مقدار زيادة راتب الرعاية الاجتماعية التي أقرتاها وزارة العمل، ويرجع هذا الأمر إلى أهمية دعم الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، وأنها احد الأسباب التي توفر لهم أساسيات المعيشية، وقد أقرت وزارة العمل زيادة رواتب الرعاية لتصبح كالتالي:

الأسرة المكونة من 4 أشخاص: 420 ألف دينار عراقي شهريًا. أما في حالة الأسرة المكونة من 3 أفراد: 315 ألف دينار عراقي شهريًا. وإذا كان عدد الأسرة 2 فرد: 210 ألف دينار عراقي شهريًا. وإذا كان الذي يحصل على الدعم فرد واحد: 105 ألف دينار عراقي شهريًا.

ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عدة شروط للفئة التي يقدم لها دعم الرعاية الاجتماعية، وهي الأكثر استحقاقًا للدعم، حيث لابد أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم للدعم عراقي الجنسية.

ويشترط أن يكون مقيمًا في العراق بشكل دائم.

أن لا يكون لديه دخل ثاب من وظيفة حكومية أوخاصة.

لا يمتلك أصولا ذات قيمة عالية.

في حالة توافر هذه الشروط يحق للمواطن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.