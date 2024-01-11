شاهد قناة طيور الجنة بترددها الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

متابعة قناة طيور الجنة من أكثر ما يبحث عنه الأباء والأمهات، لكي يقوموا بتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بهم ليتابعها أبنائهم، ويرجع ذلك لما تقدمه القناة من برامج تعليمية وترفيهية تساعد في تنمية الأطفال بشكل سليم، حيث يهدف محتوى القناة إلى تنمية المهرات الفكرية والسلوكية لدى الطفل في حين أنها تقدم هذا المحتوى بشكل مسلي يجذب انتباه الأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على محتوى ما تقدمه القناة، وترددها الجديد.

محتوى قناة طيور الجنة من برامج وأناشيد

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من البرامج التي تحظى باهتمام الأطفال، ومن أهم هذه البرامج:

بيت الحج.

رياضة في رياضة.

حزورة مع الأمورة.

اسم ومعنى.

صوتك كنز.

جنغل.

شموس لا تغيب.

كما تقدم القناة أيضا مجموعة من الأناشيد الإسلامية، والتي منها التالي:

يا طيبة.

يا نبي سلام عليك.

ربي يحميك.

يا الله.

أنا مسلم.

ربي حبيبي.

يا بابا.

لذلك تحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة لدى الأطفال لما تقدمه من محتوى هادف ومسلي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

يتوفر تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، ويمكن إضافته إلى جهاز الاستقبال الخاص بك ومتابع أطفالك القناة بسهولة، وذلك من خلال إضافة الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة 2024

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات هو التالي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات هو التالي: