من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني ويكيبيديا ؟ نبذة مختصرة

من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني ويكيبيديا، تساؤلات كثيرة من ملايين الجمهور من شتى الدول عن زوجة لاعب النصر السعودي ساديو ماني، حيث انتشرت صور الزفاف بشكل كبير الأيام وتفاعل معها الجمهور مما أعرب الكثير عن إعجابهم بالصور وفرحتهم الكبيرة بزواج ساديو ماني الذي وضع مواصفات خاصة لاختيار فتى أحلامه.

وأخيراً كان سارة تامبا هي صاحبة النصيب الذي وقع الاختيار عليها وهذا يدل على أنها فتاة تتبع أصول الدين والواضح أنها فتاة محجبة وهذه هي أهم شروط ساديو ماني، لقد عقد لاعب النصر السعودي ساديو ماني قرانه قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا التي تنطلق السبت 13 يناير 2024، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني ويكيبيديا.

من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني ويكيبيديا

عائشة تامبا هي فتاة من أصل الجنسية السنغالية من أب وأم سنغالي.

الديانة: مسلمة وحافظة للقرآن.

ولدت عائشة تامبا في السنغال مدينة سينجل سنة 1993.

تبلغ عائشة 31 عاماً.

الزوج: ساديو ماني لاعب ليفربول السابق ومهاجم النصر السعودي الوقت الحالي.

تاريخ الزواج: يناير 2024.

زواج ساديو ماني من عائشة تامبا

ارتبط ساديو ماني بعائشة تامبا في عام 2023 ولم يتم اعلان اي معلومات عن موعد الزواج أو عقد القران، ومنذ يومين فقط حدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل حول الصور المنتشرة من زواج ساديو ماني بفتاة سنغالية يكبرها عاماً واحداً لأن ساديو ماني مواليد 1992 وعائشة من مواليد 1993، حيث ظهرت زوجة وهي فستان الزفاف الأبيض وترتدي الحجاب، وهذا لأن ساديو ماني وضع شروط للزواج وكان يريد فتاة متدينة تصلي وتكون على خلق وبالفعل احسن الاختيار لأن عائشة تحفظ القرآن الكريم وتسانده على مساعدة الفقراء والمحتاجين وأ،ها أكبر داعم له في تمويل بناء ملعب وغيرها من الأمور.