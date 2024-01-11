Now تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أغاني الأطفال المسلية على مدار اليوم

تردد قناة طيور الجنة 2024 تم إطلاقه على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، حيث نجد عدد كبير من الأطفال يجلسون بالساعات أمام هذه القناة لمتابعة كل ما هو جديد، وخاصة أن هذه القناة تمتاز بعرضها برامج وأغاني تساعد في جذب الأطفال ونعرض ترددها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد بعد تنزيله سيجد طفلك مجموعة من الأناشيد والأغاني التي تعرضها القناة، كما تعرض مجموعة من البرامج التي تساهم في تنمية الأطفال، علاوة على ذلك فإن هناك بعض البرامج الأخرى التي تساعد في تعلم القيم الأخلاقية وتحافظ على المبادئ التي تربينا عليها في مجتمعنا العربي، كما تجعلهم هذا البرامج يتعلمون كيفية القراءة والكتابة بشكل صحيح، وتساعد الأطفال في معرفة جميع العمليات الحسابية، لذا عند تحميل قناة طيور الجنة فإن كل هذا المزايا سوف تستمتع بها دون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية، بالإضافة إلى ذلك فإن القناة تعمل على مدار اليوم.

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار

تردد قناة طيور الجنة 2024 متوفر على أكثر من قمر صناعي، بالإضافة إلى ذلك فإن تحميل القناة يساعد في تطوير مهارات طفلك العقلية، ويوجد لقناة طيور الجنة تردد على النايل سات، للتمكن من متابعة برامج القناة بأعلى جودة، والتردد يكون متمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274، 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد عرب سات

لم تكتفي القناة بإطلاق ترددها على النايل سات، بل قامت بالإعلان عن ترددها الجديد على عرب سات، لذا يمكنك تثبيت تردد القناة من خلال السير على الخطوات التالية: