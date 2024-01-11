فيلم الاسكندراني كاملة بجودة عالية على ايجي بست وي سيما مجاناً

يتصدر فيلم الاسكندراني محركات البحث الأولى على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث وصلت إيرادات الفيلم أكثر من 8 مليون جنيه في فترة قصيرة جداً، كما أن أفضل الأعمال السينمائية التي تم طرحها الفترة الأخيرة، فيلم الاسكندراني من بطولة أحمد العوضي الذي استطاع أن يحقق نجاح كبير في الدراما والسينما ولديه جمهور عريق يتمتعون بكافة أعماله.

ويشارك أحمد العوضي في البطولة زينة التي غابت عن السينما لفترة طويلة وكانت آخر أعمالها بشكل عام مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة مع النجم الكبير محمد رمضان ونخبة من ألمع النجوم، الكثير من الأشخاص يكثفون عمليات البحث الآن من أجل الوصول إلى رابط مشاهدة فيلم الاسكندراني تشوقاً لمعرفة أحداثه بعض انتشار مقطع ترويجي بسيطة تؤكد أنه عمل مميز ويستحق هذه الضجة والنجاح الكبير ترقبوا معنا.

فيلم الاسكندراني

كشفت بعض المصادر أن إيرادات فيلم الاسكندراني وصلت في الأسبوع الأول من العرض أكثر من 8 مليون، وبالأمس تم التصريح بأن إيرادات الفيلم في اليوم الواحد بلغت نحو مليون و140 ألف ومازال الفيلم يحصد الملايين من الإيرادات لأن هناك تزاحم كبير على شباك التذاكر من أجل مشاهدة الفيلم، لقد تم طرح فيلم الاسكندرية في السينما يوم الخميس الماضي الموافق 4 من يناير الجاري 2024 وبدأ يتنافس مع الكثير من الأعمال وأشهرهم أبو نسب للنجم محمد إمام لكن ترتفع عملية شراء تذاكر الاسكندراني ليتفوق على ابو نسب.

تدور قصة الفيلم حول شاب في مقتبل العمر يدعى بكر الاسكندراني كان يعيش في مدينة الاسكندرية و يعيش وسط أسرته لكن دائماً في مشاكل مع والده وابن عمه وعندما تتزايد المشاكل يقرر بكر أن يغادر للخارج لكي يبني حياة جديدة وبعد عدة سنوات يعود بكر ويعتقد أن الخلافات تنتهي لكن يدخل في صراعات وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم الأسكندراني