الوجبة الأخيرة.. pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

نجد أن البحث كبير حول pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الدفعة السابعة التي تم فتح التسجيل عليها للجنسين الرجال والنساء منذ شهرين، حيث ذكرت وزارة العمل أن الوجبة السابعة تضم عدد كبير من المستفيدين يحصلون على المستحقات في شهر ديسمبر الماضي، لكن بسبب انتخابات الوزراء التي جاءت بشكل مفاجئة تم تعطيل أعمال الفحص ومراجعة طلبات التسجيل على الدفعة السابعة بسبب انشغال الفريق المختص بالانتخابات وهذا ما صرحت به وزارة العمل لكي يطمئن المواطنين ومن أجل نفي الشائعات المنتشرة التي تزيد من شعور الخوف والتوتر لديها، وأن أحمد الأسدي بعد أيام قليلة سوف يصدر قرارات جديدة عن بدء رفع الكشوفات، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

تتم عملية قبول طلبات التسجيل حسب مطابقة جميع الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبل، لأن الدعم التي تقدمها الوزارة لفئة معينة من المواطنين الذين لا يمتلكون راتب شهري عالي وتأتي أبرز الشروط على النحو التالي

كل من يحمل الجنسية العراقية وأن يكون متواجد بالدولة على مدار السنة ولم يغادر ويعود لأكثر من 3 أشهر.

المرأة المطلقة ولديها أبناء من عمر اليوم وحتى 18 عام.

الأيتام والأرامل وذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئات التي لا تحصل على أي معاش شهري من جهة حكومية.

عدم امتلاك المتقدم لأي سجلات تجارية أو عقارات تمليك.

أن لا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

رابط الاستعلام وتحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنكم البحث بشكل إلكتروني لاستخراج أسماء المشمولين وكل ما عليكم اتباع ما يلي: