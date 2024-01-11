عرض كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 عموم محافظات العراق

صرحت وزارة العمل في العراق علي إتاحة التقديم من اجل الحصول علي الدعم الذي تقدمة الرعاية الاجتماعية العراقية، لذا يتداول الكثير من الأشخاص حول البحث في الوسائل الإلكترونية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المواطنين الذين تم قبولهم من قبل الرعاية الاجتماعية، فمن خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل والاجراءات اللازمة حول الخطوات والشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المقدم علي هذا الدعم، علي الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد الا ان الدولة العراقية شديد الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها من اجل القدرة علي مواجهه الحياة سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور التالية تابعونا.

شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية

يجب علي المواطن المتقدم بطلب هذا الدعم أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

كما يشترط علية أيضا أن يكون مقيما بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

يجب علي المواطن أن لايقل عمرة عن أل 18 عاما ولا يزيد عن أل 60 عاما بالنسبة للرجال.

أما بالنسبة للسيدات فلا يقل عن أل 15 سنة ولا يزيد عن أل 55 عاما.

يشترط علي المواطن ان لا يمتلك أي أصول ذات ثمن باهظ.

كما ينبغي علي المواطن بطلب الدعم أن لا يعول أسرة لا تقل عدد أفرادها عن أل 4 أفراد، ذلك من اجل الحصول علي هذا الدعم من قبل الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الاستعلام عن أسماء المقبولين من قبل الرعاية الاجتماعية في العراق